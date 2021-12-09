Выставка о маршале Рокоссовском откроется в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в рамках проекта «Война: день за днем» представляет выставку, приуроченную к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Экспозиция подготовлена совместно с Фондом памяти полководцев Победы.

Посетители увидят личные вещи маршала: уникальные подлинные документы, фотографии, рукописи, письма, грамоту о присвоении звания маршала Советского Союза и парадный маршальский мундир Рокоссовского.

В годы Великой Отечественной войны под командованием Рокоссовского советские войска участвовали в крупнейших операциях — под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Восточной Пруссии и Померании, в сражении за Берлин.

24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. Принимал парад маршал Георгий Константинович Жуков.

Выставка открыта с 10 декабря по 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия Битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.