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Около 30 жилых домов по реновации проектируют и возводят на западе столицы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 30 жилых домов по реновации проектируют и возводят на западе столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты проектируют и возводят тридцать новостроек по программе реновации жилищного фонда в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что указанные жилые дома позволят переселить 23,5 тысячи москвичей.

— На территории Западного округа строится 14 домов, в проектировании находятся еще 16 стартовых площадок. Общая площадь объектов составляет порядка 640 тысяч квадратных метров. После ввода зданий в эксплуатацию и передачу их под заселение это позволит предоставить новые квартиры более 23,5 тысячи человек, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент на западе столицы передали двадцать многоэтажек общей площадью свыше 255 «квадратов» для переселения.

В настоящее время в указанном округе современной недвижимостью обеспечивают жителей 51 старого дома, 15 из которых уже демонтировали. Новые квартиры получили почти три тысячи семей.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что многоэтажку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы расселили в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Дом стал первым в указанном районе города, жители которого получили современную недвижимость.

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