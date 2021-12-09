Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства ТРЦ на Павелецкой площади

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Специалисты завершили строительство торгового комплекса на Павелецкой площади в составе одноименного транспортно-пересадочного узла в центре Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что ранее здесь располагался объект долгостроя.

— На его месте завершено возведение подземного многофункционального торгового комплекса. На крыше на одном уровне с землей благоустроена пешеходная площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроена детская игровая площадка, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в торговом комплексе появятся галереи с различными магазинами, кафе, бары, рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка и многие другие помещения. Общая площадь объекта составила 73 тысячи квадратных метров.

— Этажи с минус первого по минус третий объединены многосветными пространствами (пассажи, галереи, атриумы). На минус первом этаже предусмотрено примыкание к существующему подземному переходу метро. В здании установлены эскалаторы и лифты. Для удобства автовладельцев создан подземный паркинг на 277 машин, — заключил он.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади. По словам главы города, рядом с площадью реконструировали трамвайные пути и изменили схему движения транспорта. Мэр подчеркнул, что новое общественное пространство станет гордостью города.