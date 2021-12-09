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Строящаяся трасса в Солнечногорском районе обеспечит круглогодичный доступ к 22 СНТ

Виктория Сикерина

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Строящаяся трасса в Солнечногорском районе обеспечит круглогодичный доступ к 22 СНТ
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Хоругвино Карта всех событий

Строящаяся трасса от деревни Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций «Кочергино» в Солнечногорском районе Московской области объединит 22 садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ). Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что до конца 2021 года специалисты планируют открыть пять километров трассы.

— Автодорога обеспечит круглогодичной транспортной доступностью садоводческий массив, расположенный в урочище Кочергино и объединяющий 22 СНТ. Это более десяти тысяч человек, которые ежегодно отдыхают на своих садовых участках, — заявил глава ведомства.

По его словам, строители уже завершили земляные работы и монтаж водопропускных сооружений. Также они соорудили основание магистрали из песка и щебня, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Развитие дорожной системы — одна из основных задач для столичных властей. Так, например, подходит к концу строительство Северо-Восточной хорды. Готовность бессветофорной дороги, которая напрямую свяжет север, восток и юго-восток Москвы, оценивается в 82 процента. К настоящему времени построены восемь из одиннадцати участков магистрали общей протяженностью 98,6 километра, в том числе 63 эстакады (33,5 километра), один тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов.

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