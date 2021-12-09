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Сергей Соседов рассказал, за что ему должна быть благодарна Пугачева

Анна Михалюк

Общество
Сергей Соседов рассказал, за что ему должна быть благодарна Пугачева
Фото: Youtube/Super

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева должна быть ему благодарна.

— Я считаю, что заслужил того, чтобы мне говорили какие-то благодарности, а особенно Пугачева. Я о ней особенно много писал и говорил. Я был ее поклонником, когда у нее был прекрасный репертуар, когда она была в силе и хороша. Я многое сделал для ее популяризации, — рассказал журналист в интервью для YouTube-канала Super.

По словам Соседова, во время его работы на украинском шоу «Х-фактор» в качестве наставника его подопечные регулярно на сцене исполняли хиты Пугачевой.

— Про Пугачеву я говорил почти в каждом прямом эфире, что она — это эталон. Но я мог этого не делать. А сейчас ни один участник не поет ее песни. И это происходит потому, что я так считаю. Она все время «так считает». И я тоже «так считаю», — заявил он.

Критик знаком с певицей, но не согласен с ее мнением о том, что он сделал карьеру исключительно на ее имени.

— Я не сделал ни на ком карьеру. У Аллочки мегаломания. Я сделал карьеру на своих статьях, на работе в хороших газетах и изданиях, — рассказал критик.

Соседов объяснил, почему в 53 года продолжает жить с мамой.

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