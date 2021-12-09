Почти 250 тысяч раз жители столицы записали своих питомцев к ветеринару через mos.ru

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Свыше 240 тысяч раз горожане записали своих домашних животных на прием к ветеринару с помощью услуги «Запись к ветеринарному врачу» на официальном сайте мэра Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии в четверг, 9 декабря.

В учреждении отметили, что с помощью функционала портала mos.ru для питомцев жителей столицы доступна запись в 26 государственных городских клиник. В них животного можно отвести на груминг, клинико-диагностические лабораторные исследования, чипирование, прием к терапевту, офтальмологу, стоматологу и хирургу, а также оформить необходимые документы или вызвать врача на дом.

— Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель столицы, у которого есть питомец, мог рассчитывать на высококвалифицированную помощь в государственных ветклиниках. Однако высокие стандарты оказания услуг в столице обязывают следить не только за качеством оказываемой помощи, но и развивать электронные сервисы, которые позволяют москвичам получать услуги быстро и просто, — заявил председатель Комитета ветеринарии по городу Алексей Сауткин.

По его словам, приемы доступны для кошек, собак и многих других домашних животных, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, как сервисы на mos.ru помогают заботиться о любимых питомцах.