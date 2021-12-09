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Врач рассказал, как нужно одеваться в холодную погоду

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, как нужно одеваться в холодную погоду
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Нужно быть разумными и одеваться строго по погоде, соблюдая гигиену одежды и здоровья. Об этом сообщил первый заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Александр Линденбратен

— Нужно одеваться нормально в соответствии с погодой, чтобы было тепло, если вы не собираетесь заниматься спортом. Тепло одеваться, но так чтобы не потеть, потому что, если человек вспотел и по улице ходит – это тоже риск, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что во время занятий спортом необходимо выбирать одежду полегче, так как физические упражнения способствуют активному согреванию тела изнутри и выработке дополнительной энергии, что помогает не замерзнуть. Но нужно помнить о том, что спина и щиколотки должны обязательно находиться в тепле.

Врач также посоветовал совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе — около 10 000 шагов в день.

До этого бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как пережить сильные морозы. В холодную погоду особенно важен сбалансированный рацион, богатый различными витаминами. Это необходимо для укрепления иммунитета.

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