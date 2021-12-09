Стала известна дата проведения учения «Восток-2022»

Фото: Минобороны РФ

Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» состоится в сентябре следующего года и станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил РФ в 2022 году. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

— В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств, — передает его слова РИА Новости.

В этом году аналогичным мероприятием стало совместное с белорусскими войсками стратегическое учение «Запад-2021», которое позволило отработать совместные действия на случай нападения на Союзное государство.

— Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран, — резюмировал Герасимов.

2 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что совместные учения Белоруссии и России пройдут в ближайшем будущем на границе республики с Украиной. По его словам, о совместных учениях он уже договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.