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Лукашенко сообщил о проведении совместных российско-белорусских военных учений

Полина Долганова

В мире
Лукашенко сообщил о проведении совместных российско-белорусских военных учений
Фото: Администрация президента РФ

Совместные учения Белоруссии и России пройдут в ближайшем будущем на границе республики с Украиной. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, о совместных учениях он уже договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что учения должны состояться в течение двух ближайших месяцев. Они будут состоять из двух этапов.

— Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем, — цитирует заключение президента РИА Новости.

До этого Александр Лукашенко заявил, что на данный момент Россия и Белоруссия еще не подошли к созданию единой валюты. Это связано с тем, что между странами еще недостаточно высокий уровень интеграции. Он отметил, что пока что рано поднимать этот вопрос.

1 декабря белорусский президент сообщил, что если Россия столкнется с агрессией со стороны Украины, она может рассчитывать на поддержку Белоруссии. По его словам, Белоруссия будет оказывать России любую поддержку — экономическую, юридическую и политическую.

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