Лукашенко рассказал о создании единой валюты России и Белоруссии

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На данный момент Россия и Белоруссия еще не подошли к созданию единой валюты. Это связано с тем, что между странами еще недостаточно высокий уровень интеграции. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что пока что рано поднимать данный вопрос.

— Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать, — сказал лидер Белоруссии в интервью РИА Новости.

Лукашенко добавил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Также он упомянул, что к единой валюте надо прийти step by step (шаг за шагом).

30 ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

В тот же день лидер рассказал, что Белоруссия разместит ядерное оружие России на своей территории, если НАТО поставит аналогичное вооружение в Польшу. Минск готов к этому, уточнил он. Лукашенко как рачительный хозяин ничего не разрушил, все «сараи» стоят на месте.

Позднее он сообщил, что авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым, когда это будет необходимо Минску.