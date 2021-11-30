Лукашенко допустил размещение ядерного оружия России в стране

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Белоруссия разместит ядерное оружие России на своей территории, если НАТО поставит аналогичное вооружение в Польшу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 ноября.

— (В таком случае — прим. «ВМ») я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию, — рассказал глава государства.

Минск готов к этому, уточнил он. Лукашенко как рачительный хозяин ничего не разрушил, все «сараи» стоят на месте, отмечает РИА Новости.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Столтенберг рассказал, что альянс может разместить ядерное оружие в других странах Европы при отказе Германии.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.