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НАТО допустило размещение ядерного оружия восточнее Германии

Иван Юминов

Политика
НАТО допустило размещение ядерного оружия восточнее Германии
Фото: Минобороны РФ

НАТО может разместить ядерное оружие в других странах Европы при отказе Германии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 19 ноября.

— Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии, — приводит слова Столтенберга РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

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