«Мы в теснейшей связке»: Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины

Фото: Администрация президента РФ

Если Россия столкнется с агрессией со стороны Украины, она может рассчитывать на поддержку Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в среду, 1 декабря.

— Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке, — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия будет оказывать России любую поддержку — экономическую, юридическую и политическую. Он также отметил, что Белоруссия никогда не будет на стороне «того националистического угара, который сегодня происходит на Украине». Лукашенко утверждает, что будет прилагать все усилия, чтобы «Украина стала нашей».

— Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение, — цитирует президента РИА Новости.

Днем ранее, 30 ноября, Лукашенко также заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее он сообщил, что авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым, когда это будет необходимо Минску.