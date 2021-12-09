Сергей Собянин открыл посвященную Битве за Москву выставку в Музее Победы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Новая постоянная экспозиция о подвиге солдат во время Битвы за Москву появилась в столичном Музее Победы. В четверг, 9 декабря, выставку открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что для создания экспозиции столица привлекла большое число специалистов, историков и волонтеров.

— Вообще, наверное, до сих пор не все понимают значение этой битвы, считают, что это была какая-то локальная история. Даже цифры впечатляют: 75 процентов всех танков, половина всей авиации была здесь, это была глобальная битва. С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, наоборот, она, очевидно для всех, становится одной из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества, — заявил мэр города.

В торжественной церемонии открытия принял участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Коровкин, который сражался за Москву, а также воспитанники кадетских классов столичных общеобразовательных школ.

Ветеран добавил, что для создания подобных культурных объектов не следует экономить деньги, так как память о великих событиях важнее всего. Коровкин подчеркнул, что Битва за Москву стала величайшим сражением в истории человечества.

— Достаточно сказать, что 3,5 миллиона войск участвовали в этой битве, она длилась семь месяцев. Участвовало 22 тысячи орудий, 3,5 тысячи танков... Семь миллионов человек обеспечивали вот это величайшее сражение. Конечно, совершенно правильно, когда Москва и вы лично уделяете столько внимания таким вещам. По-моему, даже непонимающий оценит этот большой вклад, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова ветерана.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в честь 80-летия контрнаступления в Московской битве на официальном сайте мэра столицы стартовал специальный проект «Битва за Москву». В честь этой даты мероприятия подготовили кинотеатры, музеи и парки столицы. На улицах города открылись фотовыставки, посвященные событиям Великой Отечественной войны.