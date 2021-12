Фестиваль театральных школ стран БРИКС состоялся в столице

Фото: Вечерняя Москва

В Москве прошел пятый Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. В качестве темы юбилейного мероприятия выбрали психологический театр отечественного писателя Федора Достоевского и силу воздействия «Русского слова» на философское значение человека в педагогических театральных постановках.

— Мы увидели разные интерпретации Достоевского. Кто-то понимает его невероятно светло и легко, кто-то погружается в темные и мрачные глубины его творчества, — отметила режиссер фестиваля Василиса Теплякова.

Программа мероприятия предусматривала проведение самих театральных постановок, мастер-классов, лекций и многих других активностей. Так, например, в первый день мероприятия участники познакомились с организаторами и посмотрели пластическую постановку «Дневник жены Достоевского». Режиссером спектакля стала креативный руководитель Международного фестиваля Наталья Громушкина.

Страны БРИКС в ходе события представили отрывки из легендарных произведений Достоевского «Кроткая», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Идиот» и многих других.

Помимо этого, организаторы провели разборы литературного творчества писателя. В качестве лекторов и экспертов на мероприятии выступили профессора Давид Ливнев (Россия), Константин Михаленко (Белоруссия), Карина Амейда (Бразилия), председатель Шанхайской театральной академии Си Вей (Китай), артист Грачья Гаспарян (Армения).

— Мы планируем провести следующий, шестой Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС уже в июне 2022 года. И, надеюсь, проведем его в Москве, на наших замечательных площадках столицы России. We are all together (Мы все вместе — прим. «ВМ»), — заключил директор фестиваля Дмитрий Томилин.

