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Петр Бирюков заявил, что нельзя увольнять мигрантов из ЖКХ в ущерб комфорту горожан

Виктория Сикерина

Город
Петр Бирюков заявил, что нельзя увольнять мигрантов из ЖКХ в ущерб комфорту горожан
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Увольнять трудовых мигрантов с объектов жилищно-коммунальной сферы не следует в случае ущерба удобству жителей столицы. Такое мнение выразил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 9 декабря, в ходе онлайн-конференции.

При этом он отметил, что количество иностранных специалистов в указанной городской сфере постепенно сокращается.

— Во-первых, мы не имеем права сегодня сделать отрицательный шаг для того, чтобы этот комфорт стал дискомфортом... За последние пять–семь лет их количество сократилось почти в два раза, и те, кто сегодня работает, для них созданы нормальные социально-бытовые условия, нормальный уровень оплаты труда, — заявил заммэра во время конференции с журналистами.

На этом же мероприятии Петр Бирюков рассказал, что городские коммунальные службы не исключают, что текущий зимний сезон будет холодным и снежным. Из-за этого подготовка к зиме уже началась. По его словам, на протяжении последних 11 лет системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме. Такая же тенденция ожидается и в этом году.

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