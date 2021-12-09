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Коммунальные службы Москвы начали подготовку к снежной и холодной зиме

Виктория Сикерина

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Коммунальные службы Москвы начали подготовку к снежной и холодной зиме
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Городские коммунальные службы не исключают, что текущий зимний сезон будет холодным и снежным. Из-за этого подготовка к зиме уже началась. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 9 декабря, в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что на протяжении последних 11 лет системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме. Такая же тенденция ожидается и в этом году.

— Мы готовимся к тому, что зима будет холодная и достаточно снежная. Наши коллеги об этом говорят. Мы пользуемся их данными и готовимся к таким работам. Говоря о снежности зимы, рассчитываем, что примерно семь лет назад было достаточно большое количество снега, примерно эта цикличность повторяется. Службы городского хозяйства к этому готовы, — заявил заммэра на конференции.

8 декабря Петр Бирюков рассказал, что специалисты настроили работу системы отопления в столице в соответствии с погодными условиями. По его словам, на основе погодных данных они выбрали технологические режимы системы централизованного теплоснабжения.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопад, который начался в Московском регионе 7 декабря, может продолжиться до 10 декабря.

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