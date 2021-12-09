Главархив представил книгу о полководцах Победы в честь Дня Героев Отечества

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Главное архивное управление по столице представило книгу «Полководцы Великой Победы» в честь Дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Прочитать произведение можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Выпущенная книга повествует о жизни военачальников Ивана Баграмяна, Константина Рокоссовского, Василия Чуйкова, Николая Кузнецова, Митрофана Неделина, Павла Батова, Иссы Плиева и многих других. К изданию приложили официальные документы 126 полководцев, которые руководили армиями, дивизиями и другими подразделениями в годы войны.

Также составители книги рассказали о судьбе известных командиров. Среди них Георгий Жуков, Митрофан Неделин, Василий Казаков и другие.

Помимо биографических сведений, в издание включили воспоминания и информацию о профессиональном и боевом пути каждого военачальника. Примечательно, что истории повествуются от первого лица, что еще больше погружает читателя в атмосферу тех непростых лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Новая постоянная экспозиция о подвиге солдат во время Битвы за Москву появилась в столичном Музее Победы. 9 декабря выставку открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что для создания экспозиции столица привлекла большое число специалистов, историков и волонтеров.