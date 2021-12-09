Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главархив представил книгу о полководцах Победы в честь Дня Героев Отечества

Виктория Сикерина

Город
Главархив представил книгу о полководцах Победы в честь Дня Героев Отечества
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Главное архивное управление по столице представило книгу «Полководцы Великой Победы» в честь Дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Прочитать произведение можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Выпущенная книга повествует о жизни военачальников Ивана Баграмяна, Константина Рокоссовского, Василия Чуйкова, Николая Кузнецова, Митрофана Неделина, Павла Батова, Иссы Плиева и многих других. К изданию приложили официальные документы 126 полководцев, которые руководили армиями, дивизиями и другими подразделениями в годы войны.

Также составители книги рассказали о судьбе известных командиров. Среди них Георгий Жуков, Митрофан Неделин, Василий Казаков и другие.

Помимо биографических сведений, в издание включили воспоминания и информацию о профессиональном и боевом пути каждого военачальника. Примечательно, что истории повествуются от первого лица, что еще больше погружает читателя в атмосферу тех непростых лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Новая постоянная экспозиция о подвиге солдат во время Битвы за Москву появилась в столичном Музее Победы. 9 декабря выставку открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что для создания экспозиции столица привлекла большое число специалистов, историков и волонтеров.

Читайте также:
Великая Отечественная война Книги полководцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте