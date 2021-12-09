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Московский ЦСКА наказали закрытием домашней фанатской трибуны на два матча

Анастасия Колоскова

Спорт
Московский ЦСКА наказали закрытием домашней фанатской трибуны на два матча
Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать столичный футбольный клуб ЦСКА закрытием домашней трибуны на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), из них один — условно, по результатам матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

— За необеспечение безопасности, поставившей под угрозу здоровье зрителей: закрытие трибуны А на два домашних матча. Один из матчей — ЦСКА — Арсенал — реальное наказание, следующий домашний матч — условный. Штраф — 300 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22, — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 ноября во время встречи ЦСКА с «Зенитом» на стадионе армейцев. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во время игры болельщики ЦСКА жгли на трибунах пиротехнические средства. После завершения матча активная часть болельщиков оставалась на трибунах дольше часа. После этого фанатов отправили в автозаки. Полицейские задержали свыше 400 человек. В их отношении был составлен 51 протокол. Правоохранители заключили, что стадион не соответствовал требованиям безопасности.

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