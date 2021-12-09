«Другого инвестора нет»: эксперт объяснил, кто будет платить за задержку авиарейса
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.
Роман Гусаров, главный редактор портала AVIA.RU, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.
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— Крайними сделают не авиакомпании, а нас с вами. Любые штрафы, которые выплатит авиакомпания государству, будут переложены на пассажира: другого инвестора в авиационной отрасли нет. Поэтому я считаю, что такая инициатива несправедлива, — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что не все задержки связаны с авиакомпаниями: перебои могут возникнуть и из-за погоды, и из-за служб аэропорта. Кроме этого, из-за санкций авиаперевозчик будет ограничен во времени в том числе и при проверке безопасности воздушного судна:
— Мы ставим авиаперевозчика перед дилеммой: лететь на самолете и рисковать или платить большие штрафы. Нигде в мире авиакомпании за задержки не наказывают.
Одна из действенных мер, по словам Гусарова, — увеличение компенсации пассажирам за задержку рейсов.
Ранее СМИ сообщили, что некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты.