«Другого инвестора нет»: эксперт объяснил, кто будет платить за задержку авиарейса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

Роман Гусаров, главный редактор портала AVIA.RU, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Кто в ответе за задержку авиарейса

— Крайними сделают не авиакомпании, а нас с вами. Любые штрафы, которые выплатит авиакомпания государству, будут переложены на пассажира: другого инвестора в авиационной отрасли нет. Поэтому я считаю, что такая инициатива несправедлива, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что не все задержки связаны с авиакомпаниями: перебои могут возникнуть и из-за погоды, и из-за служб аэропорта. Кроме этого, из-за санкций авиаперевозчик будет ограничен во времени в том числе и при проверке безопасности воздушного судна:

— Мы ставим авиаперевозчика перед дилеммой: лететь на самолете и рисковать или платить большие штрафы. Нигде в мире авиакомпании за задержки не наказывают.

Одна из действенных мер, по словам Гусарова, — увеличение компенсации пассажирам за задержку рейсов.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты.