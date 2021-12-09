СМИ: Некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты

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Авиакомпании предложили исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате авиабилетов при отсутствии у пассажиров на момент вылета QR-кода. Из-за этого часть пассажиров может остаться без компенсации при отсутствии медицинского документа, говорится в материале газеты «Ведомости».

Деньги смогут вернуть только те, кто купил билеты по более дорогому, возвратному тарифу. В остальных случаях возврат денег не предусмотрен. Соответствующее предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.

В текущей редакции законопроекта при отсутствии QR-кода предусмотрен возврат средств в течение 30 дней при любом тарифе. Перевозчики опасаются, что из-за проверки кодов будет много случаев возврата билетов и в бюджете не найдется денег для выплаты компенсации по всем проездным документам. В материале газеты отмечается, что авиакомпании презентуют это и другие предложения после принятия закона в первом чтении 16 декабря.

16 ноября Минтранс РФ назвал сроки введения QR-кодов для перелетов. Заместитель министра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что введение закона о QR-кодах для авиаперелетов запланировали максимум на февраль 2022 года. Он отметил, что такая мера позволит обезопасить пассажиров от возможного распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

Законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест внесли в Государственную думу 12 ноября.