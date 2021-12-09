Концертный директор Моргенштерна рассказал, планирует ли рэпер возвращаться в Россию

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Средства массовой информации сообщили о возможном возвращении Моргенштерна в Россию 9 декабря. Концертный директор артиста в разговоре с «360» отметил, что не называл точный день возвращения певца в Россию.

— Меня спросили, когда Моргенштерн вернется. Я ответил: «В четверг». Но я же не уточнил, в какой четверг. В какой-то из четвергов точно вернется, — отметил концертный директор рэпера.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн уехал из России. Его концертный директор сообщил, что артист планирует выступить на частном мероприятии в Белоруссии.

Позже появились сообщения, что рэпер находится в Дубае.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта.

До этого юрист Любим Лущик объяснил, что стоит за словами Бастрыкина о Моргенштерне и наркотиках.