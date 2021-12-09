«Нужны системные меры»: Путин высказался о пытках в колониях

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо вводить системные меры по предотвращению насилия по отношению к заключенным в колониях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой о пытках в колониях.

По словам президента, он внимательно следил за ситуацией с пытками. Он также отметил, что центральный аппарат следственного комитета проводит предварительное следствие по факту пыток заключенных в тюремной больнице в Саратовской области.

— Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли, — уточнил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что Совет Федерации начал работы над закреплением понятия состава преступления «пытки». В свою очередь, Меркачева попросила главу государства поддержать предложение о появлении в УК РФ отдельной статьи «пытки». Она рассказала, что существуют три основные причины пыток: с целью получения показаний или признания; с целью вымогательства и с целью устрашения, «ломки».

Президент также уточнил, что нельзя отправлять подозреваемого за решетку на этапе следствия.

— Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно [преступление] или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно, и, уверяю вас, я полностью с вами согласен, — передает слова Путина ТАСС.

До этого, 26 ноября, стало известно, что волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках.

Также в октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».