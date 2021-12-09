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Правительство выделит еще 44 миллиарда рублей на передовой российский двигатель

Василий Плиткин

Технологии
Правительство выделит еще 44 миллиарда рублей на передовой российский двигатель
Фото: Правительство РФ

До конца года российское правительство выделит еще 44,6 миллиарда рублей на развитие ПД-35. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания «О ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения» в Перми. Общая стоимость этого проекта превысит 224 миллиарда рублей. Разработчиком и производителем мотора выступает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).

— Мы сегодня привезли вам хорошие новости. Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального двигателя большой тяги ПД-35, который так нам необходим, — сказал глава кабмина, передает РБК.

Мишустин также подчеркнул, что ничего подобного до сих пор «в нашей стране никогда не создавалось».

Речь идет о прорывных технологиях, которые откроют новые возможности для развития перспективных широкофюзеляжных, а также тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов, отметил премьер-министр. Распоряжение правительства на этот счет уже подготовлено и будет подписано, уточнил он.

ПД-35 — самый большой в линейке новейших российских авиадвигателей. Диаметр его вентилятора составляет более трех метров. Такой двигатель может быть использован в проекте российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Незадолго до этого Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделит еще 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов.

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