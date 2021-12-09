«Не Данила Багров»: дочь Сергея Бодрова рассказала, каким запомнила отца

Кадр из фильма «Брат»

Дочь трагически погибшего в 2002 году актера Сергея Бодрова — младшего Ольга рассказала, каким запомнила отца. По ее словам, он не имеет ничего общего с образом главного героя фильма «Брат», по которому его запомнили зрители.

На момент смерти актера Ольге Бодровой было всего четыре года, однако ей удалось сохранить воспоминания о знаменитом отце. Она призналась, что помнит, как проводила с ним время в деревне, где он сидел в кресле и пил чай с лимоном из большой кружки.

— Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего. Для меня папа — это не «В чем сила, брат?», это не Данила Багров. Это мой папа, и, конечно, я пытаюсь с ним познакомиться как могу. Память зыбка и ненадежна, нельзя полагаться только на нее. Поэтому я могу приблизиться к папе, видя его на экране, — это и есть мое общение, — цитирует начинающую актрису «Кинопоиск».

Напомним, в сентябре 23-летняя Ольга получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Мероприятие проходило в Сочи. Девушка снялась в картине режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз» как одна из главных героинь. При этом только недавно актриса окончила ГИТИС.