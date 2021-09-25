Дочь Сергея Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре»

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Дочь Сергея Бодрова-младшего, 23-летняя Ольга, получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Мероприятие проходило в Сочи.

Девушка снялась в картине режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз» как одна из главных героинь. При этом только недавно актриса выпустилась из ГИТИСа.

Саму картину о загадочных приключениях влюбленной пары, которая решила укрыться от мира в избушке посреди леса, признали лучшей на кинофестивале.

В августе Ольга Бодрова вышла замуж за актера Театра имени Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергея Быстрова.

Открытие кинофестиваля «Кинотавр» прошло 18 сентября. Актрисы на красной ковровой дорожке поражали воображение своими нарядами. Особенный интерес у публики вызвали платья фигуристки Татьяны Навки и актрисы Любови Толкалиной. Актриса Екатерина Шпица для торжественного открытия выбрала откровенное платье в стиле 40-х годов, которое восхитило поклонников.