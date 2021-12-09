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Около половины российских проектов 5G тестируют в столичном регионе

Анастасия Колоскова

Город
Около половины российских проектов 5G тестируют в столичном регионе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве и Подмосковье была реализована почти половина российских пилотных проектов 5G-практик. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

— 5G — один из приоритетов технологического развития Москвы. Существующие пилотные проекты позволяют увидеть, как 5G может помочь москвичам сделать безопаснее дорожное движение, решать сложные производственные задачи и проводить дистанционные врачебные консилиумы. Но перед внедрением подобных решений в масштабах мегаполиса необходимо убедиться в их эффективности, — рассказал заместитель руководителя департамента Александр Горбатько.

По его словам, в столице с 2019 года начали работу порядка 30 пилотных площадок тестирования 5G, функционирует 5G-демоцентр, а также открываются индустриальные 5G-полигоны. Первый из них развернули на базе Клинической больницы имени С. П. Боткина, отметил Александр Горбатько.

Согласно ежегодному обзору новых практик применения 5G в мире, который подготовил департамент информационных технологий совместно с порталом о цифровых технологиях ICT.Moscow, из 16 российских практик применения 5G и 5G-ready семь были реализованы в Москве и Московской области.

К наиболее заметным из них относятся испытания инновационных сервисов и технологий в сети связи пятого поколения на базе городского 5G-демоцентра, которые ведутся с конца 2020 года.

В сентябре 2021 года было подписано соглашение о создании на базе Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, которая является самым высокотехнологичным учреждением дополнительного профессионального образования Москвы, медицинского 5G-полигона.

— Здесь 5G будет функционировать постоянно. Это уникальный кейс и возможность как для стартапов, так и для врачей апробировать инновационные технологии в реальных клинических условиях. Совместно с врачами больницы мы сейчас отбираем наиболее эффективные и перспективные проекты, решения которых по результатам пилотов потенциально смогут быть реализованы в системе здравоохранения, — приводит слова генерального директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития столицы Вячеслава Шуленина официальный сайт мэра Москвы.

До этого директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», доктор экономических наук, член-корреспондент Академии военных наук РФ, профессор Елена Аксенова в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказала о форуме и инновациях, которые так важны для медицины сегодня.

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