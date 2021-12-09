Самолет МО РФ с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Псковской области

Фото: Минобороны РФ

В Псковской области совершил экстренную посадку самолет, на борту которого находились более 10 человек. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел во время плановых учебно-тренировочных полетов с десантированием подразделений ВДВ на аэродроме Кресты.

— После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость, — сообщили в Минобороны, передает RT.

Аварийную посадку на неподготовленную площадку успешно выполнил старший лейтенант Максим Кабаков.

Также известно, что на борту в этот момент были десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. Никто из них не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений.

Кроме того, Максим Кабаков будет представлен к награде.