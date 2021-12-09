Два строящихся корпуса школы-интерната имени Колмогорова подключили к электросети

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Кременчугская улица, 11 Карта всех событий

Специалисты подключили к электросети строящиеся учебный и жилой корпуса школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специализированный учебно-научный центр расположится в доме 11 по улице Ременчугской в районе Фили-Давыдково.

Электрики проложили четыре кабельные линии напряжением шесть киловольт и шесть кабельных линий напряжением 0,4 киловольта. Их общая протяженность составила один километр. Также специалисты построили новую трансформаторную подстанцию, где смонтировали системы релейной защиты, телемеханики, автоматики и учета электроэнергии.

Объекты обеспечили электроэнергией по второй категории надежности. Если на одной линии случатся технологические нарушения, напряжение автоматически станет подаваться по резервной.

До этого сообщалось, что Москомархитектура составила план земельного участка на Смольной улице в Северном административном округе (САО) столицы для строительства учебного заведения на 550 мест.