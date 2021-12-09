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Суд вынес приговор по делу о гибели трех рабочих при обрушении крыши

Илья Ашуров

Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели трех рабочих при обрушении крыши
Фото: АГН Москва

Люберецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ремонте кровли здания, повлекшем гибель трех человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в четверг, 9 декабря.

По словам представителя ведомства, в октябре 2018 года Насонов, являясь генеральным директором частной компании, заключил договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания, расположенного в Московской области.

— В результате нарушений правил безопасности труда при ведении строительных работ утром 17 декабря 2018 года произошло обрушение части кровли. В результате погибли три человека, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью, ущерб собственнику здания превысил 14 миллионов рублей, — рассказала Григорьева.

Суд приговорил Насонова к двум годам лишения свободы, директора подрядной организации — к двум годам и трем месяцам лишения свободы, а его зама — к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

— Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил, — заключила Григорьева.

В середине ноября двое рабочих погибли на территории промзоны на юго-востоке Москвы.Трагический случай произошел на Красноказарменной улице вблизи дома 15. По предварительным данным, рабочие снимали одну бытовку над другой. В какой-то момент она упала и придавила собой нижнюю. В результате ЧП два человека погибли.

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