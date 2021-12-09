Зеркальная дата 12.12.21: что ждет каждый знак зодиака в этот день

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В уходящем году нас ожидают две магические даты — 12.12.2021 и 21.12.2021. И одна из них будет зеркальной — 12 декабря 2021 года (12.12.21). Этот день будет наполнен желанием заботиться о близких, быть активным и «находиться в благодарности». Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог Елена Данилова. Она также дала краткий прогноз для каждого знака зодиака.

Овен

Для вас самое время прислушаться к своей интуиции и выяснить, кто друг, а кто только хочет им казаться.

Телец

Вам важно проявлять заботу о партнере. Но не переусердствуйте в своем желании всех спасти и уберечь от невзгод.

Близнецы

12 декабря может принести вам скандалы и интриги. Поэтому, если нет желания стать героем сплетен, не провоцируйте.

Рак

Вас ожидает приятное время за душевными разговорами. Если ваш партнер решится открыть вам тайну, не подведите.

Лев

Ваше желание взять ответственность за семью похвально. И все же позволяйте остальным домочадцам проявить себя.

Дева

Самый долгожданный результат вам принесут движения и правильно приложенные усилия.

Весы

Вопросы, связанные с накоплениями, потребуют от вас внимания. Возможно, вам вернут старые долги или вы вспомните о позабытой заначке.

Скорпион

Займитесь собой в этот день. Спорт и активный отдых пойдут на пользу, разгрузите голову, дайте телу энергию.

Стрелец

Полезны общение с иностранцами или поездка за границу. Также посетите место силы: молитвы и духовные практики помогут наполниться энергией.

Козерог

Позиция серого кардинала может вам понравиться, но будьте аккуратны, если вдруг решите перетягивать одеяло на себя.

Водолей

Если в этот день вы вынуждены работать, будьте особенно внимательны к коллегам, помогите стажеру или новичку.

Рыбы

Проведите время с учителем или за обучением чему-либо новому. Исследуйте новую грань в своих интересах.