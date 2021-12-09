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Путин: Мигранты из стран СНГ для работы в России должны знать местные законы, обычаи и язык

Евгений Белоусов

Политика
Путин: Мигранты из стран СНГ для работы в России должны знать местные законы, обычаи и язык
Фото: Администрация президента РФ

Мигранты из стран СНГ, которые хотят работать в России, должны заранее подготовиться и изучить русский язык, законодательство и обычаи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей, — заметил президент.

Он также заявил, комментируя слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах, что такие данные регулярно предоставляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, Путин рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Тот сказал, что правительство Узбекистана также заинтересовано в том, чтобы приезжающие в Россию на заработки люди были должным образом подготовлены, предает ТАСС.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что увольнять трудовых мигрантов с объектов жилищно-коммунальной сферы не следует, в случае ущерба удобству жителей столицы. При этом он отметил, что количество иностранных специалистов в указанной городской сфере постепенно сокращается.

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