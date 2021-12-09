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Ведущий советник департамента Минобороны Александр Лопатин задержан за взяточничество

Евгений Белоусов

Происшествия
Ведущий советник департамента Минобороны Александр Лопатин задержан за взяточничество
Фото: moscow-live

Ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина задержали в Москве военные следователи по подозрению в получении крупной взятки.

С Лопатиным провели оперативно-следственные действия, и на данный момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что Лопатину вменяется совершение преступления, которое предусмотрено ч. 6 ст. 290 УК РФ, — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, передает пресс-секретарь Басманного суда.

До этого начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил, что в настоящее время одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности в России является финансово-кредитная сфера. По его словам, коррупция чаще всего встречается в финансово-кредитной сфере, в деятельности органов власти и управления, а также в сферах освоения бюджетных средств, потребительского рынка и строительства.

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