Генерал-лейтенант МВД перечислил наиболее коррумпированные сферы деятельности в России

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В настоящее время одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности в России является финансово-кредитная сфера. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, коррупция чаще всего встречается в финансово-кредитной сфере, в деятельности органов власти и управления, а также в сферах освоения бюджетных средств, потребительского рынка и строительства.

Также нередко коррупция проявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

— Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств, — передает слова Курносенко ТАСС.

В этом месяце в Томской области задержали руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления (ГСУ) по региону Сергея Арефьея. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии СК, в ведении Арефьева находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства томской компании. Чиновник заявил представителям этой компании, что за денежное вознаграждение данное дело будет прекращено. Также Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передать ему взятку.