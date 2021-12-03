Суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Томской области

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В Томской области задержан руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления (ГСУ) по региону Сергей Арефьев. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии СК, в ведении Арефьева находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства томской компании. Чиновник заявил представителям этой компании, что за денежное вознаграждение данное дело будет прекращено. Также Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передать ему взятку.

Учредители коммерческой организации обратились к правоохранителям. Последующая передача взятки проходила под их контролем.

— При непосредственной передаче взятки 2 декабря 2021 года посредник, а в дальнейшем и Арефьев задержаны, с их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, — говорится в сообщении СК.

Позже стало известно, что по данному делу задержан местный предприниматель Владислав Левчугов. Его подозревают в даче взятки. Обоих подозреваемых этапировали в Москву.

В Басманном суде Москвы «ВМ» сообщили, что Арефьева и Левчугова арестовали на два месяца — до 2 февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что СК предъявил обвинение в коррупции начальнику одного из отделов Центрального таможенного управления (ЦТУ) Вадиму Зимину.