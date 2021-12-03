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Суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Томской области

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Томской области
Фото: Пресс-служба Басманного суда

В Томской области задержан руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления (ГСУ) по региону Сергей Арефьев. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии СК, в ведении Арефьева находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства томской компании. Чиновник заявил представителям этой компании, что за денежное вознаграждение данное дело будет прекращено. Также Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передать ему взятку.

Учредители коммерческой организации обратились к правоохранителям. Последующая передача взятки проходила под их контролем.

— При непосредственной передаче взятки 2 декабря 2021 года посредник, а в дальнейшем и Арефьев задержаны, с их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, — говорится в сообщении СК.

Позже стало известно, что по данному делу задержан местный предприниматель Владислав Левчугов. Его подозревают в даче взятки. Обоих подозреваемых этапировали в Москву.

В Басманном суде Москвы «ВМ» сообщили, что Арефьева и Левчугова арестовали на два месяца — до 2 февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что СК предъявил обвинение в коррупции начальнику одного из отделов Центрального таможенного управления (ЦТУ) Вадиму Зимину.

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