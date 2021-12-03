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Следком предъявил обвинение в коррупции начальнику одного из отделов ЦТУ

Илья Ашуров

Происшествия
Следком предъявил обвинение в коррупции начальнику одного из отделов ЦТУ
Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинение в коррупции начальнику одного из отделов Центрального таможенного управления (ЦТУ) Вадиму Зимину. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, также СК предъявил обвинение бизнесмену Вадиму Масленникову. Он обвиняется в даче взятки.

— В 2020–2021 годах Масленников неоднократно передавал, а Зимин получал взятки в размере около 10 процентов от стоимости заключаемых ЦТУ государственных контрактов — всего на сумму свыше 100 тысяч рублей, — рассказала Иванова.

За эти деньги Зимин создавал для бизнесмена «преимущественные условия» для победы в закупочных тендерах.

В настоящее время Зимин находится под домашним арестом, а Масленников — под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на Большой Грузинской улице в Москве, которая произошла днем 3 декабря.

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