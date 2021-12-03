Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы на Большой Грузинской улице

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на Большой Грузинской улице в Москве. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной пресс-службы Людмила Нефедова.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство» — прим. «ВМ»). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования, — заключила собеседница «ВМ».

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

В МВД сообщили, что инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Всю имеющуюся информацию о данном происшествии читайте в специальном материале «ВМ».