«Кровавый букет»: что известно о стрельбе на Большой Грузинской улице в Москве

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия по своему оппоненту. «Вечерняя Москва» собрала всю имеющуюся информацию о данном происшествии.

Что случилось?

В МВД сообщили, что инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице около 12 дня. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом. Между ними завязалась драка.

В какой-то момент водитель Cadillac достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали прямо на месте происшествия.

Видео: Вечерняя Москва

По данным «ВМ», задержанным за стрельбу может быть 39-летний Дмитрий М., а пострадавший таксист — 33-летний гражданин Киргизии.

В пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» заявили, что надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту дорожного конфликта на улице Большой Грузинской.

Что известно о стрелявшем?

По данным «ВМ», задержан за стрельбу 39-летний Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Так, в 2009 году он был задержан за кражу, когда торговал на Савеловском рынке.

В 2017 году Дмитрий напал с отверткой на мужчину и причинил ему тяжкие телесные повреждения. Правда, осудили его тогда по 115-й статье УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» — прим. «ВМ»).

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А в мае этого года Дмитрий был замешан в дорожном конфликте. В Москве на проспекте Мира его не пропустил водитель Mercedes. Тогда он разбил зеркало автомобиля Mercedes, за рулем которого находился 26-летний парень.

В ходе инцидента Дмитрий угрожал своему оппоненту ножом. Также между мужчинами произошла драка, в результате которой водитель Mercedes получил ушиб нижней челюсти, сообщает Telegram-канал «112».

Что говорят очевидцы?

По словам одного из очевидцев, конфликту со стрельбой предшествовало ДТП.

— Сначала водитель Cadillac врезался в автомобиль такси, потом между ними завязалась перепалка. После этого водитель Cadillac начал стрелять в таксиста, — сказал очевидец корреспонденту «ВМ».

Владелец близлежащего ресторана рассказал «ВМ», что поначалу ему показалось, будто бы на улице произошла авария: водитель сбил курьера.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Позже он увидел, как пострадавшего таксиста несут на носилках.

Куда ехал таксист?

Позже выяснилось, что таксист, который пострадал в результате стрельбы в центре Москвы, доставлял букет цветов. Об этом «ВМ» рассказала управляющая студией «Цвета лета» Алия Ибатуллина.

По ее словам, около 11 утра студия заказала курьера, чтобы доставить букет клиенту на Большую Грузинскую улицу. Девушка, которая должна была получить букет, вышла на улицу и увидела, что водитель такси без сознания и его увозят на скорой.

— Нам пришлось делать второй букет, так как тот букет, который остался в машине, нам не отдают (полицейские — прим. «ВМ»), — рассказала Алия, добавив, что заказанный букет стоит восемь тысяч рублей.