Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

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Россия, Москва, 2-я Брестская улица Карта всех событий

В центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок с места происшествия скрылся. Водителя такси доставили в больницу.

Позже правоохранители обнаружили машину нарушителя. В настоящий момент устанавливается местонахождение стрелявшего, объявлен план «Перехват».

До этого сообщалось, что суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков. 23-летний водитель иномарки перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. В пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.