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Суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков
Фото: Скриншот видео

Суд арестовал до 26 января 2022 года 23-летнего водителя BMW, который перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2022 года, — сказала собеседница «ВМ».

Также Нефедова уточнила, что после задержания злоумышленника на заднем сиденье машины полицейские обнаружили три свертка с наркотиком общим весом более 4,2 килограмма.

В свою очередь в пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — заключила Ирина Волк.

Крупное ДТП на МКАД

Днем 26 ноября на 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.

Видео: Прокуратура Москвы

В попытке «убежать» водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали.

В отношении водителя BMW возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

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