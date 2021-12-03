Появилось видео с места дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы

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76, Большая Грузинская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большая Грузинская. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в пятницу, 3 декабря.

По словам представителя ведомства, между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил из травматического оружия в другого.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— 39-летний злоумышленник задержан полицейскими на месте инцидента, пострадавшему оказывается медицинская помощь, — заключила Нефедова

По данным «ВМ» задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В свою очередь в пресс-службе МВД по Москве «ВМ» сообщили, что конфликт произошел недалеко от дома 76 на Большой Грузинской.

— Злоумышленник задержан на месте инцидента, — заключили в пресс-службе ведомства.

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

По данным МВД, инцидент произошел на рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок с места происшествия скрылся.