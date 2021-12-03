Появилось видео с места дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы
Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большая Грузинская. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в пятницу, 3 декабря.
По словам представителя ведомства, между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил из травматического оружия в другого.
— 39-летний злоумышленник задержан полицейскими на месте инцидента, пострадавшему оказывается медицинская помощь, — заключила Нефедова
По данным «ВМ» задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В свою очередь в пресс-службе МВД по Москве «ВМ» сообщили, что конфликт произошел недалеко от дома 76 на Большой Грузинской.
— Злоумышленник задержан на месте инцидента, — заключили в пресс-службе ведомства.
Стрельба в Москве
Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.
По данным МВД, инцидент произошел на рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок с места происшествия скрылся.