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Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Евгений Белоусов

В мире
Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе
Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет на следующей неделе переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря президент Франции заявил на пресс-конференции.

В ходе встречи лидеры государств обсудят ситуацию на Украине.

— Наше желание – в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот (нормандский прим. ВМ) формат и политический процесс, — рассказал Макрон.

По его словам, поддержка Украины и обеспечение ее безопасности – основное желание европейских стран и США. Он отметил, что они стремятся обеспечить мирную обстановку в регионе.

Кроме того, президент Франции отметил, что необходимо продолжать «требовательный диалог» с Россией. Именно так, по словам Макрона, можно выстроить новое решение, которое приведет к защите украинского суверенитета и восстановлению порядка и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

До этого французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан приветствовал прошедшие переговоры президентов России и США в контексте вопроса деэскалации ситуации на Украине. Глава МИД Франции отметил, что движение к деэскалации должно проходить «без наивности» и при стремлении к европейскому единству, так как разделение «будет приносить нестабильность» у границ Европы.

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