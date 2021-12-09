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Глава МИД Франции оценил переговоры Путина и Байдена

Анастасия Колоскова

Политика
Глава МИД Франции оценил переговоры Путина и Байдена
Фото: Скриншот видео RT

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан приветствовал прошедшие переговоры президентов России и США в контексте вопроса деэскалации ситуации на Украине.

— Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у ее границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США, — заявил Ле Дриан на пресс-конференции, которую он провел вместе с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам встречи в Париже.

Глава МИД Франции отметил, что движение к деэскалации должно проходить «без наивности» и при стремлении к европейскому единству, так как разделение «будет приносить нестабильность» у границ Европы.

Он добавил, что общение Путина и Байдена поддержит каналы диалога для попытки разрешить конфликт на Украине.

— Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине, — приводит слова Ле Дриана РИА Новости.

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

Накануне президент России сообщил, что РФ и Соединенные Штаты разработают совместную структуру по безопасности. Лидер государства отметил, что соответствующие предложения по данному вопросу российская сторона подготовит и направит американским коллегам в ближайшее время.

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