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Путин подвел итоги переговоров с Байденом по видеосвязи

Виктория Сикерина

Политика
Путин подвел итоги переговоров с Байденом по видеосвязи
Фото: Администрация президента РФ

Онлайн-встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом прошла конструктивно, открыто и предметно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог.

— У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное, — сказал Путин.

По словам президента РФ, вместе с американским коллегой они зафиксировали продвижение сотрудничества государств по кибербезопасности. Владимир Путин отметил, что в скором времени российская сторона разработает и направит США свои предложения по данному вопросу.

— Мы договорились, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет, — добавил он.

Президент России подчеркнул, что эти предложения страна представит коллегам из Соединенных Штатов «максимально публично», пишет ТАСС.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

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