Путин сообщил о создании в России и США единой структуры по безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Соединенные Штаты разработают совместную структуру по безопасности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Лидер государства отметил, что соответствующие предложения по данному вопросу российская сторона подготовит и направит американским коллегам в ближайшее время.

— Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься, — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

Также на пресс-конференции с премьером Греции президент РФ назвал онлайн-встречу с лидером США Джо Байденом конструктивной, открытой и предметной. Помимо этого, он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и Штатами необходимо и важно сохранять диалог.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.