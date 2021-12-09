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Подозреваемого в покушении на убийство задержали в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Подозреваемого в покушении на убийство задержали в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Сотрудники Отдела уголовного розыска и полицейские Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Тверскому району задержали 31-летнего подозреваемого в покушении на убийство. Об этом 9 декабря «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Согласно предварительным данным, подозреваемый напал с ножом на 24-летнего жителя Москвы на улице Большая Дмитровка и несколько раз ударил его ножом в живот. Согласно медицинской справке, у пострадавшего повреждены важные органы. В пресс-службе уточнили, что причиной нападения считаются личные неприязненные отношения.

Нападавшего задержали на месте происшествия. В ходе допроса он подтвердил, что намеревался убить потерпевшего.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее, 8 декабря, стало известно, что в квартире 28-летнего насильника, задержанного в ночь на 7 декабря, обнаружили еще двух девушек. Их удерживали в квартире насильно. Накануне от мужчины сбежала одна из жертв, выпрыгнув в окно четвертого этажа. Похищенным девушкам удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушел.

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