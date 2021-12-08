Насильник, от которого накануне сбежала жертва, удерживал в своей квартире еще двух девушек

Фото: СК РФ

В квартире 28-летнего насильника обнаружили еще двух девушек. Их удерживали в квартире насильно. Накануне от мужчины сбежала одна из жертв, выпрыгнув в окно четвертого этажа. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— В квартире также находились две женщины 1984 и 1999 годов рождения, которых обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем. Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушел, — рассказала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 7 декабря в одной из московских квартир на северо-западе города. Мужчина насильно удерживал девушку, которую изнасиловал и избил. Пытаясь спастись, она выпрыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший вышел на улицу, ударил девушку ножом и скрылся. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям «Изнасилование», «Покушение на убийство» и «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц».