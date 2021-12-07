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Убегавшая от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Убегавшая от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве
Фото: moscow-live

В столице девушка, пытаясь спастись от избивавшего ее насильника, выпрыгнула с четвертого этажа. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 7 декабря. В одной из московских квартир мужчина насильно удерживал девушку, которую изнасиловал и избил. Пытаясь спастись, она выпрыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший вышел на улицу, ударил девушку ножом и скрылся.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

По данному факту правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство».

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Егорьевске задержали пьяную 33-летнюю местную жительницу, которая жестоко избила свою знакомую. Она нанесла своей 43-летней знакомой множество ударов по голове, от чего та скончалась на месте.

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