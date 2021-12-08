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Полиция задержала насильника в Москве, жертва которого выпрыгнула из окна

Юлия Курганова

Происшествия
Полиция задержала насильника в Москве, жертва которого выпрыгнула из окна
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полицейские задержали насильника, пытавшегося убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа дома на северо-западе столицы. Об этом сообщается во вторник, 7 декабря, на сайте столичного главка СК России.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено, и он задержан, — сказано в сообщении.

С фигурантом проводятся следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.

Днем 7 декабря сообщалось, что в Москве девушка, пытаясь спастись от избивавшего ее насильника, выпрыгнула с четвертого этажа. Инцидент произошел в ночь на 7 декабря. В одной из московских квартир мужчина насильно удерживал девушку, которую изнасиловал и избил. Пытаясь спастись, она выпрыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший вышел на улицу, ударил девушку ножом и скрылся.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Егорьевске задержали пьяную 33-летнюю местную жительницу, которая жестоко избила свою знакомую. Она нанесла своей 43-летней знакомой множество ударов по голове, от чего та скончалась на месте.

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