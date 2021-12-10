Россия призывает Украину не устраивать провокации

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация, которая произошла в четверг, 9 декабря, у Керченского пролива с кораблем «Донбасс», в России сочли провокацией со стороны Украины. Однако Москва всегда готова к адекватному ответу. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

— Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ, — сказал Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Также политик напомнил, что в 2018 году Украина уже предпринимала попытку провокации. Тогда были приняты профессиональные и своевременные меры.

Шхагошев отметил, что военной угрозы для России нет, но подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.

9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала.

Однако позднее корабль лег на обратный курс, пишет РИА Новости. Корабль развернулся в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.